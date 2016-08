Maar in vier badplaatsen boete om boerkini

Door: redactie

Frankrijk Van de 31 Franse gemeenten die het dragen van een boerkini hebben verboden, hebben er slechts vier bekeuringen laten uitdelen. In totaal werden deze zomer 32 boetes uitgeschreven voor het dragen van de religieus gemotiveerde kleding, meldt de krant Le Monde vrijdag.

Verreweg de meeste boetes (24) werden geschreven in Nice, waar eerder deze week ook foto's werden genomen van een vrouw die op het strand kennelijk door gewapende agenten werd gedwongen haar tuniek uit te doen.



De krant hoorde wel van verschillende badplaatsen waar vrouwen in boerkini was verzocht "het strand te verlaten."