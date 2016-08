Vrouw redt baby uit oververhitte wagen. De reactie van de vader is schokkend

Koen Van De Sype

26/08/16 - 12u48 Bron: Bild, rp-online.de

© thinkstock.

Een vrouw uit het Duitse Kleef, vlakbij de Nederlandse grens, heeft een jongetje van 18 maanden gered uit een snikhete wagen die in de volle zon geparkeerd stond. De baby was daarin achtergelaten door zijn ouders, die een ijsje waren gaan eten, met het broertje van het kind. In plaats van dankbaarheid kreeg Julia Weyers (29) de wind van voren toen de vader weer opdaagde.

© photo news. Het incident gebeurde woensdag. Weyers merkte het kind op toen het alarm van de wagen afging, nadat een andere vrouw al had geprobeerd om het portier te openen. "Het kindje was helemaal bezweet en doornat", doet ze het verhaal. "Het zat op de bestuurdersstoel en riep om zijn mama."



Drie van de raampjes van de wagen stonden op een kier. De eerste vrouw had al geprobeerd om haar arm erdoor te steken en de centrale vergrendeling in het portier te openen, maar dat was niet gelukt. "Ik had smallere armen en probeerde het ook", gaat ze verder. "Bij het laatste raam lúkte het."



Hulpdiensten

Weyers haalde meteen het kindje naar buiten en probeerde het te kalmeren in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Die waren een kwartiertje later ter plaatse en ontfermden zich over de jongen. Lees ook Wegdek komt omhoog door hitte op E314 richting Brussel: hele weekend hinder

Slecht geslapen vannacht door hitte? Zo lukt het straks wél

Brug uitgezet door warmte, kan niet meer sluiten