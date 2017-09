Te stoned om af te dalen: vier mannen gered van berg

Renske Baars

24/09/17 - 19u43 Bron: AD

De Scafell Pike in de Lake District in Engeland is een bekend wandelgebied. Wandelaars moeten wel voorbereid zijn op de bergen © thinkstock.

Vier mannen moesten dit weekend van de hoogste berg van Engeland gered worden omdat ze te stoned waren om de afdaling aan te kunnen. De politie reageert ontzet op deze reddingsactie: "Hier zijn geen woorden voor".

Volgens de politie kregen ze een telefoontje van de mannen omdat ze 'niet in staat waren om te wandelen na het gebruik van cannabis'. Het viertal was zaterdagmiddag op pad gegaan in het beroemde Lake District en hadden het voornemen om Scafell Pike, een berg van 978 meter te beklimmen.



De politie was, op zijn zachtst gezegd, not amused. Op Facebook schreef een agent dat ze voor het stonede viertal een reddingsteam moesten inzetten, een helikopter en een ambulance. "Hier zijn geen woorden voor'', aldus een sarcastische agent.



De mannen sloegen rond half zeven 's avonds alarm en konden twee uur later van de bergtop worden gehaald. De actie zorgde voor woeste reacties op sociale media waarbij de meeste mensen die reageerden, stelden dat het kwartet de kosten voor de reddingsoperatie maar zelf moest ophoesten.