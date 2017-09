Door: redactie

24/09/17 - 17u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Spectaculaire beelden vanop de Kunstberg van gisteravond: dronepiloten namen het tegen elkaar op in een spannende race. Het spektakel lokte honderden toeschouwers. De afgelopen dagen namen ploegen van over de hele wereld het tegen elkaar op in Brussel. Maar gisteravond was het tijd voor de finale. Het Britse team NEXXBlades kaapte de overwinning. In het team zat ook de jongste deelnemer: de negenjarige Adam Blackburn.