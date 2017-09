Door: redactie

video Autobestuurders in de Australische stad Perth keken raar op toen ze tegen de ruit van een voorbijrijdende trein een man zagen hangen. De 23-jarige jongeman hield zich vast aan de ruitenwissers van de trein, die op dat moment met een snelheid van 110 km/u aan het rijden was. De lokale politie heeft de man gearresteerd toen de trein aankwam in het station.