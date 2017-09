"Ouder worden is een ziekte": Manoush injecteert zichzelf met bacterie om 'eeuwig jong' te blijven

Een 45-jarige actrice zet haar leven op het spel in een poging om 'eeuwig jong' te blijven. Sinds drie maanden injecteert de vrouw uit de Duitse gemeente Schkeuditz zichzelf met Bacillus F, een 3,5 miljoen jaar oude bacterie die in Siberië ontdekt werd. Hoeveel risico's daarmee gepaard gaan, blijft voorlopig onduidelijk. "Maar mijn huid voelt nu wel al zo zacht als een babyvelletje", jubelt 'Manoush'. Niet iedereen is echter overtuigd van het heilzame effect. "Zonde van al die inspanningen. Ze ziet er meer als iemand van zestig jaar uit", luidt de kritiek.

In 2009 werd diep in de permafrost van Jakoetië een bacteriestam gevonden die miljoenen jaren in extreme omstandigheden wist te overleven. Wetenschappers ontdekten al snel dat muizen en fruitvliegjes die aan Bacillus F werden blootgesteld een sterker immuunsysteem kregen en langer vruchtbaar waren.



Uit DNA-resultaten bleek voorts dat de cellen niet verouderden, maar betekende dat nu ook dat de code voor een langer mensenleven gekraakt was? De Russische wetenschapper Anatoli Brouchkov besloot de proef op de som te nemen door de bacterie op zichzelf uit te proberen. Het resultaat ontgoochelt voorlopig niet.



"Ik werk langer dankzij een hernieuwde energie en ik heb de voorbije jaren geen griep gehad", klinkt het. Het bijhorende risico relativeert hij. "Mensen die daar wonen, krijgen de bacterie via het water binnen als de permafrost smelt. En geloof het of niet: inwoners van die regio blijven effectief langer in leven."



"Uithoudingsvermogen verbeterd"

Met die positieve resultaten in het achterhoofd is Manoush nu in zijn voetsporen getreden. Ook zij reageert bijzonder enthousiast. "Op foto's zie je het niet zo goed, maar ik heb geen vlekjes meer op mijn huid. Ik heb me nooit beter gevoeld. Ik slaap beter én mijn uithoudingsvermogen is verbeterd. Ik kan nu bijna vijf kilometer lopen. Normaal raak ik verkouden bij grote temperatuurverschillen, maar daar ben ik deze zomer aan ontsnapt. Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat dat allemaal te danken is aan die bacterie, maar ikzelf geloof er zeker in."



Geen enkele dokter durfde het risico nemen om haar te injecteren, met als gevolg dat Manoush de spuitjes zelf moet toedienen. Als er iets zou foutlopen, kan ze wel altijd bij een arts terecht. "Brouchkov doet dit nu al jaren en zijn huid ziet er fantastisch uit", weet de actrice die meespeelde in horrorfilms als 'Cannibal' en 'Seed 2'. "Hij bewijst de wetenschap een grote dienst en ik ben blij dat ik nu ook mijn steentje kan bijdragen."



"Familie verzet zich enorm"

"Mijn familie verzet zich hier enorm tegen. Ze willen er absoluut niets mee te maken hebben. Ik besef dat ik geen twintig jaar meer zal verjongen. Maar stel dat ik op 90-jarige leeftijd kan sterven in een lichaam dat nog goed functioneert, dan is het opzet geslaagd."



Manoush geeft zichzelf om de twee weken een spuitje. Ze hoopt echter snel de dosering en de frequentie te kunnen opdrijven. De vrouw heeft in het verleden ook al veertig keer plastische chirurgie laten uitvoeren, goed voor een totaalbedrag van bijna 42.000 euro. Twee nieuwe oplapwerken -de neus en onderaan het oog en - staan op het programma.



"Ouder worden is een ziekte", besluit de vrouw. "Als tiener kon ik al niet aan dat idee wennen. Wat andere mensen daar van vinden, kan me niet schelen. Niets kan me tegenhouden om er jonger uit te zien."