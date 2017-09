N-VA promoot vegetarisch ontbijt ten voordele van dierenwelzijn... met spek en worst

avh

N-VA organiseert op zondag 1 oktober in Kasterlee een vegetarisch benefietontbijt ten voordele van dierenwelzijn. Het promoteam sloeg daarbij wel een serieuze flater, want op een advertentie voor het ontbijt stond een foto van een bord met spek en worst. Allesbehalve vegetarisch dus.

Voor de officiële flyer voor het vegetarische benefietontbijt is gelukkig een andere afbeelding gebruikt, maar in een lokaal krantje voor leden van N-VA verscheen deze advertentie: een bord met spek, eieren en braadworst. Hoewel vleeseters zeker kunnen opperen voor dierenwelzijn, is de ironie in deze flyer best sterk.



N-VA bevestigt dat het ontbijt 100 procent vegetarisch is. Spek en worst krijg je dus zeker niet op je bord op 1 oktober in Kasterlee.



Oppositiepartij Groen heeft de bewuste flyer ook opgemerkt. "Zoek de fout", klinkt het spottend op de Facebookpagina van de partij.