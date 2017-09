Eftelingmuziek om hangjongeren in Centraal Station Amsterdam weg te jagen

Door: Bonne Kerstens

De hele nacht Carnaval Festival, daar zit niemand op te wachten. Dat weten ze ook op het Centraal Station in Amsterdam. Ze zetten daar namelijk Eftelingmuziek in om hangjongeren en toeristen weg te jagen.

Het afspelen van de Eftelingnummers is een initiatief van winkeliers die zijn gevestigd in de IJ-passage op het station. "Na sluitingstijd ervaren zij veel overlast van mensen die bijvoorbeeld willen overnachten in de passage", vertelt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS). "De winkeliers vonden dit een vriendelijke en creatieve oplossing om te laten merken dat dat niet de bedoeling is van de passage."



Sinds april dit jaar worden de twee nummers, de Indische Waterlelies en Carnaval Festival, gedraaid als er overlast wordt ondervonden en tot nu toe zijn de winkeliers en het station erg tevreden met het effect. Amsterdam Centraal is voorlopig het enige treinstation waar de Eftelingmuziek wordt ingezet, maar de NS staat er positief tegenover om het concept ook op andere stations te kopiëren als daar behoefte aan is.



Dat Eftelingmuziek mensen op de zenuwen kan werken, bleek al eens in Schiedam. Een school zette daar met succes de muziek in om hangjongeren weg te jagen. Op het station van Den Haag wordt klassieke muziek ingezet om te voorkomen dat mensen de nacht doorbrengen op het station.