"Ik ben blij dat ik met even getal kan stoppen": Sue bevalt van twintigste kind

Sven Van Malderen

21/09/17 - 18u19 Bron: Daily Mail 21/09/17 - 18u19 Bron: Daily Mail

Love this pic so much #soblessed #bigfamilylove 1,117 Likes, 36 Comments - sue (@theradfordfamily) on Instagram: "Love this pic so much #soblessed #bigfamilylove"

Sue Radford heeft met Archie haar twintigste (!) kind op de wereld gezet. "Maar hij is de laatste, beloofd! Ik ben blij dat ik met een even getal kan stoppen", aldus de fiere moeder. Al weet je maar nooit, want echtgenoot Noel weigert om zich (nog een keer) te laten steriliseren. De appel valt overigens niet ver van de boom: hun dochter Sophie (23) zit inmiddels al aan haar derde kind.

Sue was zeven jaar oud toen ze de liefde van haar leven tegen het lijf liep. Op veertienjarige leeftijd volgde er al een eerste kind. Ondanks de jonge leeftijd besloten ze het kind te houden. Zelf waren ze bij hun geboorte opgegeven voor adoptie en dat leed wilden ze Chris besparen.



Toen Sue 17 jaar was, volgden er twee nieuwe mijlpalen: ze trouwde met Noel én beviel van haar tweede kind, Sophie. In totaal zouden ze negen dochters en elf zonen mogen verwelkomen. Welcome to the world Archie Rowan Radford 6,159 Likes, 316 Comments - sue (@theradfordfamily) on Instagram: "Welcome to the world Archie Rowan Radford "

"Welletjes geweest"

"Dat er geen baby's meer zullen volgen, voelt wat vreemd aan. Maar het is welletjes geweest. Ik ben al lang blij dat Archie gezond ter wereld gekomen is", stelt Sue. "We konden niet eeuwig blijven doorgaan", voegt Noel toe. "Het is een triest moment, maar nu kunnen we tenminste beginnen genieten van onze kinderen." Leuk detail: na het negende kind liet de man zich steriliseren, maar die ingreep werd opnieuw ongedaan gemaakt.



Het aparte gezin woont in een groot Victoriaans huis dat vroeger dienst deed als verzorgingstehuis. Het stel gaat er prat op nooit van het systeem geprofiteerd te hebben, in plaats daarvan werken ze bijzonder hard. Tegenwoordig runnen ze samen met hun koters een bakkerij. © Rv.

340 euro voor week eten

Dat het leven ten huize Radford prettig gestoord is, bewijzen de cijfers: het weekbudget voor eten bedraagt zowat 340 euro. Dagelijks jaagt het gezin er drie grote dozen cornflakes, drie liter fruitsap en negen liter melk door. Voor een verjaardag van een van de kinderen wordt iets meer dan honderd euro opzij gelegd. Het koppel leegt dagelijks zeven wasmanden en deelt met al hun kinderen één enkele badkamer.



Een dag begint voor Sue al om 6.30 uur en eindigt om 23 uur. Noel is zelfs van 5 uur wakker om brood te bakken, vaak werkt hij elf uur aan een stuk. Het ontbijt gebeurt in twee shiften. Een 'wasje' insteken doet Sue negen tot twaalf keer per dag. Has to be done Christmas pjs ⛄️ 700 Likes, 8 Comments - sue (@theradfordfamily) on Instagram: "Has to be done Christmas pjs ⛄️"

"Onze enige luxe"

Ondanks de stevige rekeningen is er nog geld genoeg over om elk jaar op vakantie te gaan. "Maar dat is onze enige luxe, we roken of drinken bijvoorbeeld niet", zei Sue enkele jaren geleden. "Ik vind het wel belangrijk dat onze kinderen ons zien werken."



"Natuurlijk denkt iedereen dat we extra geld toegeschoven krijgen van de overheid, maar dat is niet zo: er zijn veel grote families die perfect kunnen instaan voor hun eigen behoeften." Yummy ice cream #wallings 732 Likes, 7 Comments - sue (@theradfordfamily) on Instagram: "Yummy ice cream #wallings"