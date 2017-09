Geld te veel? Doe eens gek en koop een Boeing

FT

21/09/17 - 17u41

De Boeing 747-toestellen behoorden tot de vloot van Jade Cargo, de luchtvaartmaatschappij die in 2012 failliet ging. © Taobao.com.

Geld op een spaarrekening brengt nauwelijks iets op, dus waarom zou je het laten staan? Doe eens gek - tenminste als je enkele miljoenen euro's rijk bent - en koop een Chinese Boeing. Juist ja, Chinezen zouden Chinezen niet zijn...

Een opmerkelijke aanbieding op een veilingsite in China: drie groene Boeingtoestellen van het type 747 worden er te koop aangeboden. De toestellen vlogen een tijdlang in de vloot van Jade Cargo, maar de luchtvaartmaatschappij die zich voornamelijk richtte op het transporteren van grote vrachten, hield in 2012 op te bestaan. Meestal worden vliegtuigen dan overgenomen door een andere luchtvaartmaatschappij, een enkele keer aan een regeringsleider. Deze drie toestellen zoeken echter openbaar een nieuwe koper. Ze werden eerder al eens op de markt gebracht, maar toen wilde niemand ze.



Voor het goedkoopste toestel tel je ongeveer 15,5 miljoen euro neer. Gewoon bieden is niet voldoende, want er moet ook een borg betaald worden. Kan je Chinees en ben je geïnteresseerd? Neem dan hier een kijkje.