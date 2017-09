Zwitsers bedrijf verkoopt lucht. Letterlijk

EB

21/09/17 - 12u12 Bron: The Local

Een bus van 7 liter kost 17 euro. Hiervoor krijg je zo'n 120 'shots' propere lucht of zo'n tien minuten gebotteld Alpenwelzijn. © Swiss Alpine Air.

Een Zwitserse start-up gaat lucht verkopen. En dat mag u letterlijk nemen. De gebottelde zuivere Alpenlucht wil het bedrijf Swiss Alpine Air slijten aan mensen die in zwaar vervuilde regio's wonen in, bijvoorbeeld, China of India.

Op diverse locaties in de Zwitserse Alpen verzamelt het bedrijf de schone lucht. Die wordt vervolgens gecomprimeerd in een spuitbus. Die wordt geleverd met een mondmasker om het inademen te vergemakkelijken.



Het bedrijf Swiss Alpine Air wil met zijn product inwoners van zwaar vervuilde regio's bereiken. "Ons product is bedoeld voor mensen die dag in dag uit vuile lucht moeten inademen en daardoor hun gezondheid bedreigd zien", zegt CEO Danny Wurr. "Een bus Zwitserse schone lucht zal dit probleem niet oplossen, maar het kan zo nu en dan wel soelaas bieden".



Wereldspeler

Wurr wil van zijn bedrijf een wereldspeler maken. "China koopt al schone lucht uit Canada en Australië, maar wij zijn er van overtuigd dat die niet kan tippen aan de lucht van de Zwitserse Alpen. De vele Chinese toeristen in ons land kunnen er van meespreken"".



De CEO gelooft rotsvast in de slaagkansen van zijn onderneming. "Toen destijds ondernemers zuiver water gingen bottelen en verkopen moet men dat ook een vreemd idee hebben gevonden. Als je nu kijkt welke industrie dit is geworden..."



Concurrentie

Swiss Alpine Air is nu een week actief en de eerste bestellingen zijn al een feit. "Geen mega-orders, maar de vooruitzichten zijn bemoedigend", aldus een 'opgeluchte' Danny Wurr.



De bedrijfsleider is evenwel niet de eerste die munt wil slaan uit de Alpenlucht. Eerder dit jaar lanceerde de Britse expat John Green al de onlineverkoop van blikjes Zwitserse lucht.