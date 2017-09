Medewerker van luchthaven Singapore verwisselde labels van 286 stuks bagage

kv

20/09/17 - 20u18 Bron: The Straits Times

Changi Airport © afp.

Een Singaporese bagagemedewerker moet zich verantwoorden voor de rechter omdat hij op de luchthaven de bagagelabels van honderden koffers verwisseld zou hebben, waardoor de bagage op de verkeerde bestemming toekwam.

De 63-jarige Tay Boon Keh werkte op Changi Airport, een van 's werelds drukste luchthavens die al meermaals de titel "beste luchthaven ter wereld" kreeg. Vorig jaar maakten verwerkte ze bijna 59 miljoen passagiers.



De 286 stuks bagage waarvan Tay de labels omwisselde, belandden in alle uithoeken van de wereld, waaronder Perth, Manila, Londen en Hongkong, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten.



De man begon vermoedelijk in november vorig jaar met het verwisselen van de labels en zou dat vervolgens drie maanden lang nagenoeg elke dag gedaan hebben. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was.



Tay verscheen gisteren voor het eerst voor de rechter. De beschuldigende partij beweert dat hij wist dat de kans groot was dat de luchthaven Singapore aansprakelijk gesteld zou worden voor de verloren bagage.



Volgens het luchthavenbestuur gaat het om een geïsoleerd incident. "Toch hebben we de toegangscontrole verhoogd en ook de dekking door bewakingscamera's in de bagagezone. Er zijn ook meer patrouilles," vertelde een woordvoerder aan de krant Straits Times.



De man verklaarde aan de rechter dat hij schuldig zal pleiten. Op 17 oktober verschijnt hij opnieuw voor de rechter. Als Tay schuldig bevonden wordt, hangt hem mogelijk een jaar cel en een boete boven het hoofd.