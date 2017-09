Britse vrouw bevalt van kerngezonde baby zeven jaar na menopauze

Door: Barbara de Jong

Een 47-jarige Britse vrouw heeft een gezonde baby ter wereld gebracht, zeven jaar na het intreden van de menopauze. Ze had niet eens door dat ze zwanger was. Artsen dachten eerst dat de vrouw een tumor in haar buik had, maar het bleek een embryo van 3,5 maand te zijn, zo bleek uit een scan.

Tess Morten uit Reading (Berkshire) had al drie ivf-behandelingen ondergaan, sinds haar huwelijk in 2003. Na de menopauze gaf ze haar kinderwens op. Eind vorig jaar kampte ze ineens met allerlei kwaaltjes. Ze voelde zich lusteloos, moe en ziek. Artsen waarschuwden haar met het ergste scenario rekening te houden voordat er een scan werd gemaakt. Het zou een tumor kunnen zijn. Maar het bleek een klein wondertje te zijn.



"De arts keek naar de monitor en zei: 'je eierstokken zijn prima, maar kijk eens hiernaar'', vertelt Morten aan Britse media. "Ik keek naar de monitor en zag een baby. Ik kon het bijna niet geloven en moest huilen. De verpleegster hield mijn hand vast omdat ik eerst zo bang was om slecht nieuws te krijgen.''