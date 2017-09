Passagier spot blikje Stella Artois in cockpit lowcostvlucht

avh

20/09/17 - 14u23 Bron: Daily Mail

© Twitter/@DailyMailUK.

De 59-jarige Brit Steve Lewis zat aan boord van een vlucht van lowcostmaatschappij Jet2 toen hij een blikje Stella Artois in de cockpit spotte. De man was geschokt dat de piloten bier in de cockpit hadden staan terwijl ze 300 passagiers moesten vervoeren.

Steve Lewis was maandag met zijn man onderweg van het Spaanse Alicante naar Birmingham na een deugddoende vakantie. Toen de cockpit even werd geopend, zag hij een blikje Stella Artois tussen de piloten staan met een servetje eronder.



"Ik geloofde eerst mijn ogen niet, ik begreep niet waarom er bier in de cockpit stond", vertelt Steve aan Daily Mail. Volgens Jet2 kreeg een stewardess het blikje van een passagier, waarna ze het in de cockpit achterliet om passagiers verder te kunnen verwelkomen aan boord. Maar volgens Steve was het blikje wel voor de piloten bedoeld. "Er lag een servetje onder het blikje, net zoals bij drankjes die aan passagiers geserveerd worden. Ik ben dus een beetje sceptisch over het verhaal van Jet2."



"Ik vind het verontrustend dat alcohol is toegestaan in de cockpit, ook al was het blik ongeopend", gaat Steve verder. "Met 300 mensen aan boord zouden daar regels rond moeten zijn."