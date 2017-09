Tienermoeder laat haar baby verhongeren terwijl zij een week lang feest

Door: ESA

20/09/17 Bron: The Independent

Een baby van negen maanden oud werd een week lang alleen thuisgelaten in Rostov, een stad in het zuiden van Rusland. De jongen stierf een jammerlijke hongerdood terwijl zijn 17-jarige moeder Viktoria met vrienden ging feesten en zijn nietsvermoedende vader in het leger zat. Dat schrijft The Independent.