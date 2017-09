Politie speurt naar seriepoeper die haar gevoeg doet voor huis in Colorado

redactie

20/09/17 - 14u14 Bron: KKTV

© screenshot.

"Daar zit een mevrouw kaka te doen!": Cathy Budde wist niet wat ze hoorde toen haar kinderen dat gillend kwamen melden. Maar ze hadden gelijk: voor het huis zat inderdaad een jogster een grote boodschap te doen.

Het vreemde voorval speelde zich af in Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado. En wat meer is: het was niet de enige keer. Budde vertelt KKTV hoe de 'serial pooper' tijdens het joggen de voorbije twee maanden al meermaals voor haar huis stopte om haar gevoeg te doen. Met voorbedachten rade bovendien, want ze bracht telkens papier mee. Nog vreemder wordt het omdat in het nabijgelegen park openbare toiletten staan.



Een keer per week

"Het is niet alsof het hier privé is", vertelt Budde. "Mensen kunnen je zien. Ik bedoel: wij zién haar!" De jogster slaat ongeveer een keer per week ongegeneerd toe. Budde ging al een keer de confrontatie aan, maar de vrouw was niet onder de indruk. "Ik had zoiets van: 'Meen je dat nu? Ben je hier nu echt een drol aan het leggen voor de ogen van mijn kinderen?' En zij antwoordde: 'Yeah, sorry!'"



Onderzoek

Nadat een plakkaat met een smeekbede om te stoppen niets uithaalde, werden nu bewakingsbeelden van de 'Mad Pooper' vrijgegeven. De politie onderzoekt de incidenten en hoopt dat de vrouw ermee ophoudt vooraleer ze wordt aangeklaagd voor openbare zedenschennis en wildpoepen.