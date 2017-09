Vrouw durft deur niet te openen voor vreemde, maar ontdekt dan zijn gouden hart

Door: sam

video In Californië heeft een bewakingscamera in Elk Grove gefilmd hoe een eerlijke vinder een verloren portefeuille met een smak geld terugbracht. Heel sneu was dat de vrouw des huizes de deur niet eens wou openen.

De 18-jarige Tyler Opdyke was flyers aan het rondbrengen toen hij de portefeuille vond op de oprit. Inhoud: maar liefst 1.500 dollar en kredietkaarten. De jongeman bracht hem braaf terug naar de eigenaars, maar stond daar voor een gesloten deur.



Melissa Vang was namelijk alleen thuis met haar twee jonge kindjes en had ondanks haar bewakingscamera schrik om open te doen voor een onbekende. Naar eigen zeggen "vreesde ze het ergste", waardoor ze Opdyke maar voor de deur liet staan schilderen.

Camera "Ik stond daar een minuut of twee", vertelt Opdyke aan Amerikaanse media. "Ik hoorde zelfs haar kleine meisjes en vroeg me af waarom niemand opendeed." Toen zag hij de camera, waarna hij de portefeuille ervoor hield en hem op de deurmat achterliet.



"Toen ik de video bekeek, was hij al weg", vertelt Vang. "Ik had zoiets van: 'Dat is de portefeuille van mijn man!'." De vrouw zette de video online om Opdyke te bedanken, zeker toen ze vernam hoe veel geld hij had teruggebracht. De 1.500 dollar bleek namelijk opgehaald door haar echtgenoot voor een familiefeest.