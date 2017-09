VIDEO: 80-jarige piloot slechts lichtgewond na crash tegen boom

Door: sam

19/09/17 - 17u48 Bron: KameraOne

© screenshot.

video Manfred Frost heeft veel geluk gehad. De 80-jarige piloot stortte met zijn vliegtuigje neer tegen een boom, waarna zijn toestel op het asfalt van een parking smakte. Frost hield aan de crash slechts lichte verwondingen over.

Een bewakingscamera legde de ijzingwekkende crash in de Amerikaanse staat Connecticut op 11 september vast. Op de beelden is te zien hoe Frosts vliegtuig plots draait, waarna het tegen de boom duikt, een zijwaartse buiteling van 180 graden maakt en hard op het asfalt ploft.

De eenmotorige Cessna 172 uit 1981 was afkomstig van baan 2 van luchthaven Robertson Field in Plainville, waar Frost wou landen maar plots uitweek. Zijn vliegtuig crashte in de boom van de parking van Carling Technologies, een zaak vlak bij de luchthaven.



Tijdens de crash miste het vliegtuig nipt een aankomende bestuurder en andere geparkeerde wagens. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken de oorzaak van het ongeval.