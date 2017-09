Racistische kerkschutter wil advocaten die zijn leven proberen te redden ontslaan omdat ze joods en Indiër zijn

Door: ESA

19/09/17

Dylan Roof houdt een geweer en confederale vlag vast in een tuin. © afp.

Seriemoordenaar Dylann Roof (23) wil zijn advocaten ontslaan omdat ze joods en Indiër zijn. De blanke racist werd in januari ter dood veroordeeld voor het doodschieten van negen zwarte kerkgangers in South Carolina in 2015. Zijn advocaten proberen nu in beroep te gaan tegen de veroordeling. Dat schrijft BuzzFeed News.

Roof, die het middelbaar niet afmaakte en geen job had, krijgt sinds zijn aanhouding advocaten toegewezen. De Amerikaan heeft echter geen vertrouwen in zijn huidige advocaten, ondanks dat ze in beroep proberen te gaan tegen zijn doodstraf. "Mijn twee huidige toegewezen advocaten, Alexandra Yates en Sapna Mirchandani, zijn joods en Indisch", schrijft Roof. "Het is daarom letterlijk onmogelijk dat ze genoeg belang hechten aan mijn zaak."



Het is niet de eerste keer dat Roof niet blij is met zijn advocaten. Na zijn arrestatie werd hij bijgestaan door David Bruck, die bekendstaat om zijn ervaring bij moordzaken. De seriemoordenaar moest echter niets van Bruck weten omdat hij joods is. Hij dreigde zelfs zijn advocaat te vermoorden als hij ooit uit de gevangenis zou raken.



Roof besloot om zichzelf te verdedigen. Toch pleitte Bruck een paar dagen later om de verdediging van zijn cliënt te mogen overnemen. "Ik moet worden gehoord in zijn belang omdat hij het zelf niet kan", zei Bruck aan de jury. "Deze man kan zijn eigen rechten niet beschermen."