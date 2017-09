Drukke klant seksclub wist niet dat politie er was tot hij twee kogels in de rug kreeg

Dale Ewins en Zita Sukys. © Facebook.

Dale Ewins (35) was zo druk bezig met zijn partner Zita Sukys (37) in een swingersclub in het Australische Melbourne, dat hij de binnengestormde agenten pas opmerkte nadat zij hem hadden beschoten. Ook Sukys werd geraakt. Het koppel dient klacht in tegen de overheid, deelstaat Victoria, om een schadevergoeding te eisen.

De barman was zijn partner in de nachtclub Inflation in King Street op die bewuste nacht van 8 juli oraal aan het bevredigen, toen de zwaarbewapende politieagenten binnenvielen. Zij hadden een oproep gekregen over een man met een wapen in een van de kamers boven in de seksclub. Het was een verkleedavond met als thema 'Saints and Sinners' en Ewins droeg een Jokerpak met speelgoedwapen. Sukys was verkleed in Harley Quinn van Suicide Squad.



Ergens achterin op de eerste verdieping waren de twee diep verzonken in orale seks. Plots kreeg Ewins twee kogels in zijn rug. Zijn darm was geperforeerd en zijn linkerschouder gebroken. Daarna werd hij volgens zijn advocaat ook nog herhaaldelijk getaserd, terwijl hij interne bloedingen had en zijn leven in gevaar was. Hij werd geboeid en tegen de muur gesmeten, zonder dat hij te horen kreeg of en waarom hij werd aangehouden.



Speelgoedwapen

Zita Sukys werd eveneens twee keer beschoten, in haar been. Ze moest later onder het mes. Ewins en Sukys klagen de staat aan voor het derven van inkomsten door arbeidsongeschiktheid. Volgens de klacht liep Ewins psychische verwondingen op en moest hij met spoed geopereerd worden. Hij ontkent dat hij iemand heeft bedreigd en dat hij een pistool op de agenten heeft gericht, zoals die beweren.



De politie was meteen gezegd dat het om een speelgoedwapen ging. Toch stormden ze, volgens de advocaat van het koppel, met een speciaal interventieteam met een tiental agenten binnen en al na 32 seconden begonnen ze te schieten. Ook de eigenaars van de seksclub is van plan klacht in te dienen tegen het optreden van de politie.