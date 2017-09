"Ik drink niet graag alleen". Man met krat bier breekt in bij vrouwen

EB

19/09/17 - 12u41 Bron: wjla.com

Sean Haller. © York Police Department.

In Pennsylvania heeft de politie een inbreker gearresteerd die was binnengedrongen in het huis van een vrouw. De man, de 39-jarige Sean Haller, had een krat bier bij zich en had zich knus in de zetel geïnstalleerd. "Ik drink niet graag alleen", was zijn antwoord op de vraag van de agenten waarom hij had ingebroken.

De vrouw des huizes had de politie gebeld met de melding dat er een man in haar huis zat en dat die niet van plan was om op te hoepelen. Hij was in het bezit van twee 12-packs bier. Sean Haller bleek eerder op de dag al hetzelfde scenario te hebben afgewerkt in de woning van een andere dame.



De eenzame inbreker werd opgepakt op beschuldiging van huisvredebreuk. Hij werd opgesloten in de gevangenis van York County en moet op 1 november voor de rechter verschijnen. Lees ook Bende Britse bejaarden moet de cel in na juwelenroof

