Na boete voor wildplassende Geerte (23): "Vrouwen, kom urinoirplassen in Amsterdam!"

Door: Davine Lambert

19/09/17 - 12u32 Bron: AD.nl

Mannen kunnen op 35 plekken in Amsterdam plassen in een urinoir of plaskrul. © anp.

De Nederlandse rechter heeft 'wildplasser' Geerte Piening (23) gisteren toch een boete gegeven. Vrouwen moeten in geval van nood hun behoefte maar in een mannen-urinoir doen, zo werd gesteld. Hoog tijd om die 'oplossing' eens te testen, vindt de initiatiefneemster van het Facebookevenement 'Urinoirplassen voor vrouwen'.

"Volgens de rechter moeten vrouwen ook maar in het urinoir plassen. Tijd om dat eens te proberen'', schrijft initiatiefneemster Cathelijne Hornstra op een Facebookpagina. Met het aangemaakte evenement roept ze vrouwen op om aanstaande vrijdag massaal te komen 'urinoirplassen' in Amsterdam.



"Proberen ja, want ik vraag me echt af hoe dat werkt. Met mijn billen onder de rand uitsteken terwijl half dronken Amsterdam in de buurt loopt? Op een plaskruis gaan zitten? Ik ben benieuwd wat de rechter in gedachten had.''