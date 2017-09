Foutje van de Russen: helikopter vuurt per ongeluk raket af richting toeschouwers

FT

19/09/17 - 12u31 Bron: The Moscow Times & NOS

Twee helikopters vliegen voorbij, een vuurt per ongeluk een raket af terwijl een man langsloopt. © RV.

video Bij een grote militaire oefening van het Russische en Wit-Russische leger zijn twee toeschouwers zwaargewond geraakt nadat een helikopter per ongeluk richting publiek vuurde. Gisteren nog woonde president Vladimir Poetin, samen met zijn minister van Defensie, de omstreden legeroefeningen bij. De NAVO en Oost-Europa volgen operatie-Zapad 2017 met argusogen.

Twee mannen werden in het ziekenhuis opgenomen met ernstige verwondingen nadat een militaire helikopter per ongeluk een raket afvuurde wanneer hij voorbijvloog. Vermoedelijk zijn de slachtoffers journalisten. Ook minstens twee auto's zijn volledig uitgebrand. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een technisch mankement, meldt nieuwssite The Moscow Times. De feiten deden zich voor op een militaire basis in Sint-Petersburg. Vladimir Poetin woonde gisteren de oefeningen bij.



12.700 militairen, honderden tanks, legervliegtuigen, helikopters maar ook tientallen schepen van de Baltische vloot houden al sinds vorige week woensdag militaire oefeningen. De Zapad-operatie wordt vooral in NAVO-kringen en Oost-Europa met zorg gade geslagen. Zo vreest onder meer Polen een aanval op Warschau en ook de Baltische Staten houden elke beweging in de gaten. De Russische onderminister van Defensie vindt de zorgen "sterk overdreven".



Waarnemers uit een aantal buurlanden, zoals Polen, Litouwen, Oekraïne, Letland, Estland, maar ook Zweden en Noorwegen, woonden de oefeningen bij, net als experts van de NAVO. De militaire oefeningen zijn interessant omdat ze tonen hoe sterk de Russen zijn en welke technieken ze allemaal gebruiken.