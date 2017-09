Jonge helden lopen brandend appartementsblok in om inwoners te helpen vluchten

Door: sam

Amper tien en elf jaar zijn ze. Maar onder meer dankzij Freddie King en RJ Stockton eiste een grote appartementsbrand in de Amerikaanse staat Michigan geen slachtoffers.

Uitslaande brand

"We kwamen terug van het park en ik zei dat we naar binnen zouden moeten gaan om mensen te waarschuwen naar buiten te komen", vertelt Stockton aan Amerikaanse media. "We zagen de rook, en toen we naar de andere kant gingen, zagen we het vuur." Het duo liep door de gangen en klopte op deuren om hun buren te waarschuwen. "We waren aan het roepen: 'Het is een brand! Ga weg, ga weg, ga weg'."



Toen de brandweer arriveerde, was de brand al uitslaand. "Uit delen van het dak kwamen al grote vlammen en rook", zegt Kevin Krause van de brandweer aan WDIV. Een van de drie gebouwen is volledig verwoest, bij een tweede is alleen de structuur nog oké en een derde liep slechts lichte rookschade op. De dertig getroffen gezinnen worden opgevangen en de oorzaak van de brand wordt onderzocht.