Extreem record: Schot fietst de wereld rond in 79 dagen

© epa.

Mark Beaumont vatte het plan op om - naar de klassieker van Jules Verne - in 80 dagen de wereld rond te fietsen. De 34-jarige Schotse duursporter deed uiteindelijk nog één dag straffer en verbeterde zo het vorige wereldrecord met maar liefst 44 dagen.

Duizelt het al een beetje? Beaumont fietste zo'n 400 km per dag. Per dág, dat leest u goed. In totaal maalde hij een slordige 29.000 km af. Dat is meer dan tien keer op en neer naar de Côte d'Azur, na elkaar, wel te verstaan. En dat dus op 78 dagen, 14 uren en 40 minuten. Zo'n prestatie is niet voor iedereen weggelegd. Beaumont zat zo'n 16 uur per dag op de fiets en sliep amper vijf uur per nacht. "Dit is zonder twijfel de meest veeleisende uitdaging voor mijn lichaam en geest ooit", zei hij bij zijn aankomst aan de Arc de Triomphe in Parijs.



In 2008 zette Beaumont zelf het record 'rond de wereld fietsen' op 194 dagen. Het werd daarna twee keer verbroken. Toen Beaumont op 2 juli in Parijs aan zijn nieuwe uitdaging begon, stond het op 123 dagen. Daar pitste de Schot dus nog eens 44 dagen af. Netjes.



"Wat je al snel leert, is dat er een groot verschil is tussen pijn hebben en gewond zijn", getuigt Beaumont. "Ik ben niet gewond, ook al zal het even duren voor mijn lichaam gerecupereerd is. Ik denk niet dat ik nog vlot de trap op en af kan. Ik heb sinds 2 juli niet echt meer gestapt."



Guinness

De sterke Schot fietste door Europa, Rusland - waar hij ongelukkig ten val kwam en met spoed naar de tandarts moest - Mongolië en China. Van daar vloog hij naar Australië, dat hij even van west naar oost doorkruiste. Hij pakte een vlucht naar Nieuw-Zeeland en daarna naar Noord-Amerika. Opnieuw een lange tocht van west naar oost om met het vliegtuig weer in Europa te belanden, in Portugal. Spanje nog daarna, en Frankrijk, tot weer in startstad Parijs.



Die vermelding in het beruchte boek 'Guinness World Records' is dubbel en dik verdiend, met ontzettend veel dank, zo zegt hij, aan zijn ondersteuningsteam. Twee Guinness-vermeldingen overigens: en passant brak Beaumont ook nog eens het record van de meest gefietste kilometers in een maand. Van Parijs tot Perth legde hij in dat tijdsbestek 11.315 km af.