Diarreefraude kost hotels op Mallorca tientallen miljoenen

EB

18/09/17 - 21u27 Bron: DPA, ANP

© thinkstock.

Een stijging van 700 procent van het aantal gasten dat dit jaar last kreeg van diarree en vervolgens zijn geld terugeiste, zette hoteleigenaars op het eiland Mallorca op het spoor van grootscheeps bedrog. Het ging om Britse vakantiegangers, die er een simpele truc op nahielden om flink op de reiskosten te besparen: diarree krijgen.

De methode werkte simpel. De toerist kocht tijdens zijn vakantie bij een apotheek een middel tegen diarree. Thuis in Groot-Brittannië werd met de kassabon geclaimd dat het slechte eten in het hotel de schuld was. Zo wisten toeristen sinds 2013 naar schatting 50 miljoen euro terug te halen. Door de enorme stijging van 'diarreegevallen' dit jaar begreep de organisatie van hoteliers op Mallorca hoe het zat.



Toeristen claimden hun verblijfskosten bij de reisorganisatie en die legde op haar beurt de rekening bij de hotels op het eiland. Een van de maatregelen die Mallorca nu treft is simpel en doeltreffend: apothekers geven geen kassabonnen voor diarreebestrijders meer af. De hotelondernemers hebben de zaak ook aangekaart bij de Britse regering.