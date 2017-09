En dan valt de markt in het water (letterlijk!): fontein springt plots aan

Door: redactie

Dordrecht Een stoffenmarkt in het centrum van het Nederlandse Dordrecht is zondag letterlijk en figuurlijk in het water gevallen door fonteinen die plots aangingen. Normaal worden de fonteinen uitgeschakeld voor markten, maar voor de tweede keer in drie maanden tijd werden marktverkopers en bezoekers opgeschrikt door een brute stroom aan water.