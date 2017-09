Jessica valt in slaap als ze een orgasme of andere hevige emotie ervaart en daar kan ze niets aan doen

Koen Van De Sype

Een Britse vrouw (20) die zwanger is van haar tweede kindje, kijkt met een klein hartje uit naar de bevalling. Jessica Southall lijdt immers aan narcolepsie, waardoor ze pardoes in slaap valt als ze een sterke emotie ervaart. Dat kan een lachbui zijn, maar ook een orgasme. Of een bevalling. Toen ze aan het persen was voor haar eerste spruit, kreeg ze tot twee keer toe een aanval.

Het is geen gemakkelijk leven, zo zegt ze zelf. "Als ik naar iets grappigs kijk op tv, moet ik zorgen dat ik neerzit", vertelt ze. "Maar elke emotie kan het triggeren. Op zijn slechtst kon een eenvoudige giechel al genoeg zijn om mijn knieën het te laten begeven en mijn kin op mijn borst te doen zakken. Het ene moment gier ik van het lachen, het volgende lig ik op de grond."



Ze is dan bij bewustzijn en kan alles horen, "maar ik kan niet meer bewegen of spreken. Het is dan alsof ik gevangen zit in mijn eigen lichaam. En het gaat pas over als de emotie die het ontlokt heeft, weggaat. Voor omstanders is het alsof ik dan in slaap val", zegt ze.



Seksleven

Erg vervelend is het ook voor haar seksleven. "Ik heb het ook als ik een orgasme krijg", zegt ze. "Toen mijn vriend en ik elkaar pas leerden kennen, was het bijna elke keer prijs. Ik moest hem uitleggen dat het altijd gebeurt als hij me een geweldig gevoel geeft. Niet eenvoudig." (lees hieronder verder) © Instagram.

Jessica was 15 toen ze last begon te krijgen van extreme vermoeidheid. Ze begon in slaap te vallen tijdens de les, op de bus, tijdens het eten of gewoon midden in een gesprek. De dokters wezen eerst in de richting van stress, maar de jonge vrouw had het gevoel dat er meer aan de hand was. "In het weekend stond ik pas op om 15 uur en dan ging ik naar beneden, waar ik verder sliep in de zetel", vertelt ze. "Mensen dachten waarschijnlijk dat ik lui was, maar dat was niet de oorzaak."



Gênant

Haar allereerste aanval van kataplexie kwam op haar 16de. Ze droeg twee kopjes thee, toen haar tante een ondeugende grap vertelde. Ze begon te lachen en voor ze het wist, lag ze op de grond. Het zou de eerste episode zijn in een lange reeks. "Het was super gênant, zeker op school", getuigt ze. (lees hieronder verder) © Instagram.