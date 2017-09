Alyssa genoot van rust in haar hangmat, even later was ze helemaal verlamd

Koen Van De Sype

18/09/17 - 09u37 Bron: CBS Local, Daily Mirror, Daily Mail

© Facebook.

Het ene moment lag heerlijk ontspannen in haar hangmat naar haar spelende dochter te kijken, het volgende werd ze in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd omdat ze zich niet meer kon bewegen. De Amerikaanse Alyssa Pffannenstein (25) had niet gezien dat ze haar hangmat aan een boom had gehangen die binnenin rot was en betaalde daar een hoge prijs voor.

"Het was onwerkelijk", vertelt haar vriend. "Er was eigenlijk geen tijd om te panikeren, want alles gebeurde zo snel. Maar toch deed ze ons rustig blijven. Ze was echt kalm. 'Alles komt goed met mama', zei ze tegen haar dochtertje. En toen was de ambulance er al." (lees hieronder verder) © Facebook.

Alyssa bleef ook daarna positief, ondanks het feit dat ze zich niet meer kon bewegen. Volgens de dokters zou dat ook de reden zijn dat ze zo vooruitgaat, sinds het ongeval gebeurde twee weken geleden. Intussen heeft ze een operatie ondergaan om de botscherven in haar nek te verwijderen en ze heeft weer gevoel in 95 procent van haar lichaam. Haar artsen hebben er vertrouwen in dat ze op termijn weer helemaal de oude wordt. Maar eerst heeft ze nog een lange revalidatie voor de boeg. Ze zal naar een speciaal centrum overgebracht worden waar ze op krachten kan komen en kan trainen. (lees hieronder verder) © Facebook.