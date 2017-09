Tiener (19) crasht onder invloed van cocaïne: had één maand rijbewijs en speelde dat eerder op de dag al kwijt

Bewerkt door: ESA, HR

Aan de Abeelstraat kwam een einde aan het avontuur. De Golf crashte tegen een verhoogde inrichting en vloog in brand. © Tim Van Der Zeypen.

Een 19-jarige bestuurder onder invloed van drugs die nog maar een maand zijn rijbewijs had, heeft gisteren twee keer geprobeerd te politie te ontvluchten in Mechelen. De jongeman werd eerst 's namiddags na een achtervolging door de binnenstad gevat en moest toen al zijn rijbewijs voorlopig inleveren, maar ging 's avonds nogmaals de baan op en maakte het opnieuw te bont.

De bestuurder werd gisterenmiddag door de politie opgemerkt toen hij aan hoge snelheden de Mechelse binnenring onveilig maakte. Een patrouille zette de achtervolging in, maar de jongeman weigerde te stoppen en reed voorbij een afzetting van de politie de binnenstad in. Die was autovrij gemaakt voor een evenement rond autoloze zondag, en dus bevonden er zich heel wat fietsers en voetgangers op straat. Uiteindelijk werd de wagen tot stilstand gebracht aan het Kardinaal Mercierplein. De bestuurder testte positief voor cocaïne. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.