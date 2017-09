Man rijdt auto van partner in vijver na ruzie over aquarium

Kristof Pieters

17/09/17 - 22u08 Bron: eigen berichtgeving

© Kristof Pieters.

Aan het Pareinpark in Beveren vond zondagavond een merkwaardig incident plaats. Een man reed er na een hoog oplopende discussie over een aquarium de auto van zijn vrouw in het water. Het aquarium waarover de ruzie draaide, zat nog in de koffer van de wagen

Het is niet geweten hoe de ruzie precies ontstond, maar blijkbaar sloegen de stoppen bij de man plots door. Hij zette het aquarium in de koffer van de auto en reed er pardoes mee in een grote vijver aan het Pareinpark. Aan de vijver zaten enkele jongeren te vissen, zij zagen alles gebeuren en belden de hulpdiensten.



Die kwamen massaal ter plaatse. Ondertussen was de man zelf al uit de auto geraakt. Hij hield er enkel een nat pak aan over en had intussen al spijt van zijn drieste daad. Hij werd door de medische diensten opgevangen en kon in de ziekenwagen bekomen. De auto was ondertussen in het midden van de vijver naar de bodem gezonken.



Duikers van de brandweer maakten een lier van een brandweerwagen vast aan de auto. Zo werd de Renault naar de kant getrokken. Daarna werd hij met een kraan uit het water getakeld. In de koffer van de auto vonden de duikers het aquarium waar alles om draaide. Of er ook nog vissen in zaten voor de auto in het water reed, is niet duidelijk.