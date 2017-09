Brit bestelt snack terwijl zijn vrouw aan het bevallen is: "Ik kon niet meer wachten"

Bewerkt door: aja

Heb je honger en is je partner net aan het bevallen? De 23-jarige Brit Tariq Quareshy vond een oplossing waar zijn vriendin niet al te gelukkig mee was. Tariq bestelde een cheeseburger, chicken wings en frietjes via de Deliveroo-app. De heerlijke snack at hij tijdens de bevalling op.

Tariq Quareshy en zijn 22-jarige vriendin Cardine Frank Whitmore, beiden van Leicester, hadden een thuisbevalling gepland. Doordat er enkele complicaties ontstonden, vertrok het koppel samen met de vroedvrouwen naar het ziekenhuis.



Het koppel kon om 16 uur binnen in hun kamer maar om 22 uur 's avonds was Cardine nog steeds niet bevallen van hun kindje. Tariq was ervan overtuigd dat de bevalling pas 's nachts zou gebeuren. Hij had na een lange werkdag nog niet gegeten en bestelde vervolgens een cheeseburger, chicken wings en frietjes via de app van de maaltijdbezorgdienst Deliveroo. "Ik kon niet meer wachten. Ik vroeg aan de vroedvrouw of zij ook iets wilde bestellen maar ze zei nee en gaf me een strenge blik", lacht Tariq.



"Ik had nog nooit een bestelling geplaatst bij Deliveroo dus moest ik eerst een account maken. Toen ik echter mijn bestelling plaatste, merkte ik dat mijn vrouw op het punt stond om te bevallen." Zijn maaltijd werd binnen de twintig minuten geleverd aan het onthaal van het ziekenhuis in Leicester. Tariq ging snel zijn bestelling halen en liep terug naar de kamer van zijn vrouw. Tijdens de bevalling moest Tariq zijn vrouw bijstaan maar ook zijn schoonmoeder verzorgde haar soms. Tussendoor at Tariq zijn snack verder op. Hun dochter werd geboren omstreeks 23 uur.



Na de zware bevalling viel zijn vrouw Cardine even in slaap. Toen ze daarna wakker werd, merkte ze de snack op. "Ze bleef maar vragen of het een grap was. Dus bood ik haar een chicken wing aan maar dat kon ze niet echt appreciëren", vertelt de vader van de pasgeboren Aiyana.



Deliveroo vond de gebeurtenis geweldig en stuurde een klein cadeautje naar de ouders. "Wie zou er nu geen hamburger willen na een lange werkdag?", luidt het bericht van de maaltijdbezorgdienst.