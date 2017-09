Vader doodt zoontje dat hij probeerde te genezen

Door: ESA

Een vader (27) uit Brooklyn doodde zijn zoon door hem in de badkamer te laten slapen terwijl er heet water stroomde. Zo probeerde de man de hoest van de peuter te verzachten.

Toen de jongen van 1 jaar donderdagnacht al hoestend wakker werd, gaf de vader hem eerst citroenwater met een beetje suiker om de hoest te verminderen. Dat huismiddeltje bleek niet te werken.



Daarop bracht de man de peuter naar de badkamer waar hij het jongetje in een deken wikkelde in zijn buggy. De vader opende de kraan met warm water om stoom op te wekken, in de hoop dat het als luchtbevochtiger zou werken zodat zijn zoon beter zou kunnen ademen.



De man liet zijn zoon in de badkamer achter met het lopende warm water. Rond 5 uur 's ochtends vond de moeder de jongen bewusteloos. De peuter werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn dood werd vastgesteld. Zijn lichaamstemperatuur was 42 graden.



Er wordt nog een autopsie uitgevoerd op het lichaampje om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie vermoedt dat het om een ongeluk gaat.