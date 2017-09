Seksschandaal bij Duitse vliegmaatschappij

sam

16/09/17 - 19u57 Bron: Focus

(archieffoto) © thinkstock.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor heeft haar personeel gewaarschuwd geen seksbeelden van stewardessen uit te wisselen. Dat meldt het Duitse Focus, dat een mededeling aan het personeel van 12 juni onder ogen kreeg.

De directie vernam dat piloten dergelijke beelden, die stiekem zouden gefilmd zijn, delen als een soort trofeeën. Het zou gaan om foto's en video's van stewardessen die seks hebben met ander personeel, onder meer op vliegtuigen en andere bedrijfslocaties.



Het beeldmateriaal wordt vervolgens verspreid "zonder toestemming van de betrokken collega's", waardoor Condor werknemers waarschuwt voor de gevolgen, zowel voor hun job als op crimineel vlak. Ze riskeren namelijk tot twee jaar cel.



Onderzoek

De maatschappij vertelt Focus dat alle verdenkingen onderzocht worden, maar dat geen documenten of verklaringen zijn gevonden die aanleiding kunnen geven tot vervolging. De betrokken stewardessen zouden bang zijn om bij het gerecht verklaringen af te leggen.



Condor werd opgericht in 1956 en vliegt naar 80 bestemmingen in Europa, Amerika, Afrika en Azië.