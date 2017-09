Koala overleeft rit van 16 km geklemd achter wiel van 4X4

© reuters.

Het goede nieuws van dag: een koala heeft een hachelijke rit van 16 km met een 4X4 overleefd. Het beestje was vast komen te zitten achter het linkervoorwiel. "Ik kon de verbrande pels ruiken", zegt Jane Brister van Fauna Rescue. "Het moet er warm geweest zijn".

De koala, een vrouwtje, was in een buitenwijk van Adelaide in de wielkas van een geparkeerde wagen gekropen. Toen de auto in beweging kwam, zat het beestje vast en kon het niet meer weg. Pas na 16 kilometer stopte de chauffeur en hoorde toen het dier janken.



De brandweer kwam de koala samen met Jane Brister bevrijden. Daarvoor moest eerst het wiel van de wagen genomen worden.



De koala overleefde de beproeving, maar het vrouwtje bleek melk te produceren voor haar baby'tje, dat helaas niet in haar buidel gevonden werd. "Ik ging dezelfde avond nog op zoek, en de avond daarna, en daarna, maar ik heb de baby niet gevonden", zegt Brister.



Na een paar dagen liet het dierenasiel de koala weer los in de vrije natuur. Er blijven nog geen 100.000 koala's meer in het wild over, misschien zelfs nog maar zo'n 43.000, volgens de Australian Koala Foundation. De diersoort is nog niet bedreigd, maar wel "kwetsbaar".