CNN-host zo in shock door woord 'borsten' dat ze micro dichtdraait

video CNN-gastvrouw Brooke Baldwin kon haar oren niet geloven toen sportverslaggever Clay Travis het woord 'boobs' ('borsten') in de mond nam, live op de nationale televisie. Het duurde nog even, maar toen Travis' ongepaste en irrelevante opmerking helemaal doordrong tot Baldwin, draaide ze gewoon de microfoons dicht: "Einde conversatie, ik heb het wel gehad."

Brooke Baldwin sprak op CNN met Keith Reed, sportjournalist bij ESPN, en Clay Travis sportmedewerker bij een radiozender. De twee zouden het hebben over Reeds collega, Jemele Hill, die Donald Trump een "racist" had genoemd. Waarop de president haar ontslag eiste.



Valt de uitval van Jemele Hill naar Trump onder de vrijheid van meningsuiting of niet? Dat is de cruciale vraag in de hele affaire. Travis sprak zich in die context uit als een absolute voorstander van het 'First Amendment' van de Amerikaanse grondwet, waarin onder meer staat dat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid nooit mogen ingeperkt worden. "Ik geloof maar in twee dingen volledig", zei hij in de discussie. "Het eerste amendement en borsten."



De reactie van CNN-anker Baldwin was er een van verbazing. "Wacht, wat zei je nu net? Even checken of ik het wel goed gehoord heb, als vrouwelijke host van dit programma. Wat zei je? Je gelooft in het eerste amendement en in..."



"Borsten", herhaalde Travis onomwonden. "De twee dingen die mij nog nooit teleurgesteld hebben in de geschiedenis van dit land, het eerste amendement en borsten. Dat zijn dan ook de enige twee dingen van dit land waarin ik een absoluut geloof heb."



Baldwin wou écht wel zeker zijn dat ze Travis niet verkeerd had begrepen en vroeg nogmaals naar de juiste spelling, omdat in het Engels 'boobs' (tieten, borsten) en 'booze' (drank) fonetisch dicht bij elkaar liggen. "Ik zei 'borsten'. Ik geloof in het eerste amendement en borsten", antwoordde Travis. "Waarom zeg je nu zoiets live op de nationale televisie en met een vrouwelijke host?" En Travis herhaalde nog maar eens dat hij dol is op "borsten". Hij mocht het voor Baldwin erg aanstootgevende woord toen al - ironisch genoeg - maar liefst zes keer zeggen van haar. En daarna volgde nog een zevende vermelding, toen Travis ook aan Reed vroeg: "Hou jij dan niet van borsten?"



Toen was het genoeg voor Brooke Baldwin. "Ik heb het gehad. Sorry. Ik heb het gehad. Gedaan. Einde gesprek, micro's toe. Bye, tot ziens." Dat laatste meende ze niet, toch niet ten aanzien van Clay Travis. Die kondigde na het incident aan dat hij van CNN een tweede kans zou krijgen, maar Baldwin was heel duidelijk: "Niet in mijn show, nooit meer."