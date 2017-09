Tienduizenden euro's verstoppen toiletten in Genève

kv

15/09/17 - 21u29 Bron: Belga, Washington Post

© thinkstock.

Zwitserse speurders hebben de voorbije maanden in meerdere restaurants en een bank om een nog onbekende reden tienduizenden euro's uit toiletpotten gevist.

Het baar geld blokkeerde de afvoer van een toilet in de ruimte met safes van een bank. Toen enkele dagen later de toiletten van drie restaurants in de buurt ook verstopt waren, kwamen er weer geldbriefjes tevoorschijn.



Volgens de autoriteiten gaat het om stukgeknipte briefjes van 500 euro, goed voor tienduizenden euro's in totaal. Waar het geld precies vandaan komt, weten ze op dit ogenblik nog niet.



De krant Tribune de Genève schrijft dat de eerste aanwijzingen in de richting wijzen van Spaanse vrouwen die in de lente door het videobewakingssysteem van de bank zijn gefilmd. Ze zouden het geld verscheidene jaren geleden opgeborgen hebben in een kluis in Genève.