Speciaal "fitnessongevalletje": man belandt met penis in halterschijf

15/09/17 - 19u17 Bron: Belga

© Facebook - Feuerwehr Worms.

In de Duitse stad Worms is de brandweer moeten uitrukken voor een ongewone oproep. Een man was met zijn penis in de opening van een 2,5 kilo wegende halterschijf blijven steken. De pompiers van de stad moesten de grote middelen bovenhalen om de man en zijn lid uit de heikele positie te bevrijden.