Door: redactie

15/09/17 - 13u20

© Screenshot.

video Mannen met (slechte) plannen: een vader heeft zo zijn manier om - ondanks zijn hoogtevrees - te "genieten" van het uitzicht, een autobestuurder ondervindt dat het echt geen goed idee is om wilde dieren te lokken terwijl je een lekkere snack in je handen hebt. En een jonge studente vliegt uit tegen haar oude professor. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.