Familie belt dierenorganisatie voor "dodelijke hagedis" onder het bed van hun slordige tienerdochter

lva

14/09/17 - 23u52 Bron: BBC News, Daily Mail

© RSPCA.

Een familie uit de Engelse stad Coventry belde vorige week vrijdag in paniek de Britse dierenorganisatie RSPCA. Ze hadden onder het bed van een van hun tienerdochters een schrikwekkende ontdekking gedaan. Er verstopte zich daar een zeer zeldzame hagedis die volgens de familie wel eens dodelijk zou kunnen zijn.

Toen Vic Hurr van de dierenorganisatie ter plaatste kwam en met de grootste voorzichtigheid het vermoedelijke monstertje met een zaklamp benaderde, kwam ze tot de ontnuchterende vaststelling dat het ging om een vuile sok die zich onder het bed verschanste.



"Het ding was ongeveer 20 centimer lang en 8 centimer breed. Het bewoog helemaal niet. Toen ik met mijn zaklamp op het voorwerp scheen, zag ik dat het een gestreepte, roze sok was", aldus de medewerkster van de dierenorganisatie.



Toen Hurr de familie van haar ontdekking op de hoogte bracht, schaamde zij zich natuurlijk voor het voorval. De RSPCA-medewerkster gaf de dochter het advies haar kamer misschien eens op te ruimen, waarschuwde voor een tweede gevaarte, want deze dingen komen meestal in paren, ging terug naar haar auto en kwam eventjes niet meer bij van het lachen.