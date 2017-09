VIDEO: Is dit de lafste diefstal ooit?

sam

14/09/17 - 17u18 Bron: KameraOne

video Hoe laf kun je zijn? Dat vragen veel mensen zich af na het zien van bewakingsbeelden van een winkel in het Californische Burbank.

In de video houdt een dievegge een bejaarde vrouw in een scootmobiel in het gaten om op een onbewaakt moment haar tas te stelen. Het 82-jarige slachtoffer heeft niets in de gaten wanneer de criminele rustig wegwandelt met haar geld en bankkaarten.



Het incident dateert van eergisterochtend. De politie van Burbank laat weten dat met de gestolen kredietkaart al snel twee grote aankopen werden gedaan.