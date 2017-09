Deze exorcist werd veroordeeld na dood Antwerpse moslima (23), maar vandaag doet hij gewoon verder

Door: redactie

14/09/17 - 10u35 Bron: Knack

Bewijsmateriaal in het assisenproces tegen zes duiveluitdrijvers die Latifa Hachmi doodfolterden. © photo news.

"Ik heb al duizenden duiveluitdrijvingen gedaan", zegt Abdelkarim Aznagui trots aan Knack. De zelfverklaarde 'exorcist' (raqi) werd vijf jaar geleden veroordeeld na de dood van een 23-jarige Antwerpse moslima, maar doet vandaag gewoon verder. "Ik ben constant met duiveluitdrijvingen bezig", vertelt hij aan het weekblad. "Mensen blijven naar mij komen."

Anno 2017 vinden er nog altijd duiveluitdrijvingen plaats, ook in België. Abdelkarim Aznagui, een salafistische exorcist die in 1970 uit Marokko naar ons land emigreerde, is zo iemand die vermeende duivels uit mensen verjaagt. Zijn veroordeling voor een reeks van zulke sessies met een dodelijke afloop stoort hem daarbij niet. In 2012 kreeg hij drie jaar voorwaardelijk voor deelname aan een duiveluitdrijving bij Latifa Hachmi, een jonge moslima uit Antwerpen. De rechtbank beschouwde de wrede behandeling van Latifa als foltering. De vrouw overleed na 56 dagen van zware beproevingen. "Ik heb Latifa alleen maar willen helpen", zegt hij daarover aan Knack. "Haar ouders waren me zelfs dankbaar."



Aznagui beweert te kunnen bewijzen dat duivels of djinns wel degelijk bestaan en dat ze kunnen binnendringen in menselijke lichamen. "In de Hadith staat het verhaal van een vrouw die de Profeet opzocht omdat haar man voortdurend op de grond viel. De Profeet heeft hem aangeraakt met de woorden: 'Kom eruit, vijand van God.' Waarom zegt de Profeet dat als een djinn níét in een lichaam zou kunnen kruipen?"



Seks met de duivel

Nog volgens Aznagui zijn er, net zoals bij de mensen, goede en minder goede djinns, en kunnen zij gelovig of ongelovig zijn. "Het is een complexe, maar voor mensen helaas onzichtbare wereld", zegt hij in Knack.



Tijdens zo'n duiveluitdrijving reciteert de exorcist Koraanse verzen en praat de duivel rechtstreeks met hem. "Een djinn kruipt soms ook puur uit wraak in een lichaam", beweert Aznagui. "Bijvoorbeeld omdat een persoon hem heeft gestoord door warm water in de afvoer te gieten waar hij zat of omdat zijn rust werd verstoord door een toiletbezoek." Aznagui gelooft ook dat je seks kan hebben met de duivel. "Djinns hebben me tijdens een duiveluitdrijving zelf al gezegd dat ze seks hebben met de persoon waarin ze leven."