Tickets voor Barcelona - Juventus en dan gebeurt het ondenkbare

Senne Vrijsen (22) uit Kleine-Brogel was in de wolken toen hij tickets had geregeld voor de voetbaltopper tussen Barcelona en Juventus, een herhaling van de Champions League Finale in 2015.

Met vier Breugelse vrienden zou hij de kraker live bijwonen. Meer dan honderd euro per persoon hadden ze hiervoor neergeteld. Veel geld, maar alles om Messi, Suarez, Buffon en co eens live aan het werk te zien. Helaas is de Breugelaar samen met zijn vier vrienden nooit in Camp Nou geraakt.



"Toen we hoorden dat er in Frankrijk werd gestaakt, zijn we van Zaventem naar Düsseldorf gereden om van daaruit te vliegen. Helaas werden we daar geconfronteerd met de problemen van Air Berlin. We konden nog regelen om naar Valencia te vliegen en pas morgen zijn we in Barcelona. Op vakantie gaan, lukt nog wel, maar voor de wedstrijd zijn we twee dagen te laat", treurt hij.