Knulligste overvaller van het jaar slaat (niet) toe in krantenwinkel

Laarne Een man van middelbare leeftijd die gisteren omstreeks 14.30 uur krantenhandel Harlekijn in Laarne wou overvallen, is gevat. Zijn mislukte poging kan de geschiedenisboeken in als knulligste overval van het jaar.

Gewapend met een duidelijk neppistool en gemaskerd met een bivakmuts die zijn gezicht niet bedekte, stapte de man 's middags de winkel binnen. Hij eiste geld en sigaretten, maar de uitbaatster zag meteen dat het pistool nep was en weigerde in te gaan op zijn eisen.



Toen de man achter de toonbank wou raken, bekogelde ze hem met sigaretten en zware agenda's die op de toonbank lagen. En toen door het lawaai ook de hond - een uit de kluit gewassen boxer - wakker werd en naar de winkel stormde, hield de overvaller het voor bekeken en vluchtte hij de winkel uit.



Zonder buit sprong hij op zijn koersfiets die hij iets verderop had achtergelaten in een doodlopende straat die uitkomt op een woonerf. De politie kon hem daar even later arresteren. In de winkel werd nog een mes gevonden dat de overvaller in zijn vlucht verloren was.