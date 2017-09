Nina beviel van zes kilo zware baby, nu doet ze haar verhaal: "Gelukkig wist ik toen niet wat me te wachten stond"

Sven Van Malderen

Nina is op 26 januari bevallen van een baby die 5,95 kilogram woog en 59 centimeter groot was. Daarmee doet hij maar liefst 2,5 kilo en 8 centimeter beter dan de gemiddelde waarden. © rv.

Judah Kai stond ruim zeven maanden geleden al eens in vol ornaat te pronken op deze site. De jongen woog maar liefst 5,95 kilogram bij zijn geboorte, geen wonder dus dat zijn foto in sneltreinvaart de wereld veroverde. Zijn moeder Nina Tassell beschrijft nu hoe die niet alledaagse bevalling verlopen is.

Een calvarietocht bleek het tegen alle verwachtingen in niet geweest te zijn. "Mijn drie andere zonen waren ook stevig uit de kluiten gewassen, ik wist dus al een beetje waaraan ik me kon verwachten. Maar zo zwaar? Gelukkig kon niemand me dat op voorhand vertellen, anders zou ik er niet eens aan durven beginnen zijn. Uiteindelijk deed het niet zó veel meer pijn dan wat ik al doorstaan had. Pas toen Judah gewogen werd, besefte ik hoe enorm hij wel was. De verpleegster wilde eerst niet geloven dat hij bijna zes kilo woog, ze dacht dat er iets met de weegschaal scheelde."



Dat Judah na bijna acht maanden de babymaten ontgroeid is, mag geen verrassing heten. "Kruipen kan hij nog niet, maar hij draagt wel al peuterkleren. Iedereen die hem nu ziet, zegt dat hij er normaal uitziet. Enkel wanneer je hem naast een baby van dezelfde leeftijd zet, zie je een duidelijk verschil. Ik weeg hem ook niet zo vaak meer. Met vier kinderen die allemaal onder de zes jaar zijn, heb ik mijn handen meer dan vol." Lees ook Australische bevalt van kolossale baby © Nina Tassell.

Belangrijke rol voor echtgenoot

Niet onbelangrijk detail: het was haar echtgenoot Adam -kraker van beroep- die het 'kleine' wonder ter wereld bracht. Drie jaar geleden had hij dat ook al geflikt bij Lucas, nummer twee van de kroost.



Flashback naar Australia Day, de nationale feestdag van Australië: het water van Nina was om 9 uur 's morgens gebroken. Al snel kwam het koppel uit Perth tot de constatatie dat er geen tijd meer was om naar het ziekenhuis te rijden. Er werd een ambulance gebeld en ook Sonya Anson -de schoonzus van Adam- werd opgetrommeld. © Nina Tassell.

"Ik had de keuze"

"Ze zei dat ik de keuze had: ofwel bevallen in de wagen ofwel bij me thuis. Dat eerste is me al eens overkomen, dus koos ik nu voor optie twee. Ik ging op de mat aan de voordeur liggen, maar was er niet te gerust op. Als er iets foutliep, zouden zij twee het moeten oplossen. Sonya hing aan de lijn met de dokters, Adam leidde intussen de bevalling in en zei me wanneer ik moest persen."



De zenuwen raasden een uur lang door haar keel. "Van zodra ik zag dat de baby ademde, kon ik toch al wat meer ontspannen. Maar we waren allemaal heel blij toen de ambulance er enkele minuten na de geboorte toch stond." Judah met zijn drie oudere broers. © Nina Tassell.