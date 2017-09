Arbeider spot gestrande witte haai, zwiert zijn broek uit en sleurt hem zelf weer in zee: "Typische Aussie"

© Twitter/Kristin Rogers.

video De 33-jarige arbeider, Karl Bucholtz, werd als een held onthaald voor zijn opgemerkte hulp aan een gestrande witte haai op Manly Beach bij Sydney. Bucholtz stripte tot hij in zijn onderbroek stond en sleurde vervolgens de nog jonge haai bij zijn staart weer de zee in. Het dier was gewond en spoelde weer aan. Na enkele pogingen namen experts het over en brachten de witte haai in veiligheid.

Mooi verhaaltje, maar... er zijn ook straffe beelden van. Kristin Rogers uit Manly filmde de reddingspoging van Bucholtz. "Ik vond het fantastisch", zegt Rogers. "Ook al leek het toch wat riskant. Een typische Australiër." In haar video zien we hoe de arbeider - inmiddels in zijn onderbroek maar met zijn reflecterende veiligheidsvest nog aan - de witte haai bij de staart grijpt en hem achterwaarts door de branding de zee probeert in te trekken. Wanneer hij het dier lost, probeert hij zo snel mogelijk van bij de mannetjeshaai, die de bijnaam 'Fluffy' meekreeg, vandaan te geraken.



Wat we niet meekrijgen in de beelden is dat Bucholtz, die in de buurt van het strand aan het werk was en zo de haai en de menigte errond spotte, daarna nóg drie pogingen ondernam, omdat de gewonde roofvis telkens opnieuw aanspoelde op het strand. "Je kan er toch niet gewoon op staan kijken hoe de haai aan het sterven is", zei Bucholtz. Hij schakelde uiteindelijk het Sea Life Sanctuary van Manly in. Die experten weten hoe ze met zo'n potentieel gevaarlijke haai moeten omgaan en raden dan ook iedereen af om te reageren zoals Bucholtz deed, zelfs al was dat met de beste bedoelingen en toonde hij veel moed. De Aussie trakteerde zichzelf nadien naar eigen zeggen alvast op een sixpack.



De mensenhaai - een beschermde vissoort in Australië - werd gisteren eerst tijdelijk ondergebracht in het Fairy Bower-zoutwaterzwembad aan het strand van Manly, dicht bij de plek waar 'Fluffy' gestrand was. Vandaag liet het Sea Life Sanctuary het dier dan opnieuw vrij in de oceaan.