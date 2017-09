Schikking tussen fotograaf en PETA over 'apenselfie'

© David J. Slater.

Kuifmakaak Naruto werd wereldberoemd met zijn selfie die viraal ging. Maar dierenorganisatie PETA kon niet aanzien dat natuurfotograaf David Slater met de portretrechten ging lopen en spande twee jaar geleden namens de aap een Amerikaanse rechtszaak in tegen de Brit. Naruto had zichzelf nochtans met Slaters toestel gefotografeerd én dat daarna vernield. De twee partijen hebben nu een schikking getroffen.

Naar wie gaan de rechten als een aap jouw fototoestel gebruikt om een selfie te schieten? PETA vond dat de wilde kuifmakaak recht had op de verdiensten die de bewuste foto uit 2011 genereerde. In principe is de rechthebbende ook diegene die op de sluiterknop duwt. In dit geval dus mannetjesaap Naruto op het Indonesische eiland Sulawesi, hoewel het volgens Slater eigenlijk het vrouwtje Ella was die aan het selfiën ging met zijn camera en honderden foto's schoot.



Begin vorig jaar oordeelde een federale rechter dat dieren geen auteursrechten kunnen hebben en geen proces kunnen inspannen. PETA ging in hoger beroep. De dierenrechtenorganisatie startte de rechtszaak nadat Slater van Wikimedia had geëist de 'apenselfie' te verwijderen óf hem te betalen voor de rechten. Wikimedia weigerde omdat de zwartkuifmakaak de foto zelf had genomen en dat die in hun ogen daarom rechtenvrij was.



Gisteren bereikten PETA en David Slater, die beweerde door het proces financieel aan de grond te zitten, dan een gezamenlijk akkoord. De Britse natuurfotograaf belooft 25 procent van de toekomstige opbrengsten aan dierenwelzijnsorganisaties te schenken. Het is niet duidelijk hoeveel geld de foto al opbracht, noch of Slater de overige 75 procent volledig in zijn eigen zak mag steken.



De rechtbank wordt door de schikking ook gevraagd om de eerdere uitspraak te schrappen, maar het is nog niet bekend of dat wel zal gebeuren. Indien niet, dan kan dat oordeel blijvend gelden als precedent.