Amerikaanse politie arresteert Poolse metalband op verdenking van ontvoering vrouw

11/09/17 - 03u05 Bron: Belga

De Poolse metalband Decapitated. © Instagram: @decapitatedband.

In Santa Ana, een stad in de Amerikaanse staat Californië, zijn zaterdag de vier leden van de Poolse deathmetalband Decapitated opgepakt. Ze worden ervan verdacht een vrouw te hebben gekidnapt na hun optreden op 31 augustus in Spokane, in de staat Washington, zo meldden lokale media.

Een vrouw diende op vrijdag 1 september om 2 uur 's nachts een klacht in bij het politiebureau in Spokane. Die avond had Decapitated, samen met onder meer de Australische deathcoreband Thy Art is Murder, in het kader van de 'Double Homicide'-tour, opgetreden. De vrouw, die het concert bijwoonde, beweerde dat ze door de Polen werd ontvoerd.



De vier bandleden - Michal M. Lysejko (27), Waclaw J. Kieltyka (35), Rafal T. Piotrowski (31) en Hubert E. Wiecek (30) - werden in het Californische Santa Ana opgepakt na hun optreden van vrijdagavond. Ze zitten nu in voorhechtenis en zullen binnenkort naar Spokane worden overgebracht.



Onderzoek

De advocaat van Decapitated, Steve Graham, zegt dat de muzikanten de beschuldiging ontkennen, maar dat ze aan het onderzoek zouden meewerken. "Er is een andere kant aan het verhaal", zegt hij. "We hebben getuigen die kunnen bevestigen dat de klager uit vrije wil de band heeft bezocht en ook op goede voet is vertrokken."



Volgens Graham zouden de Polen, toen ze te weten kwamen dat er een onderzoek tegen hen liep, contact hadden opgenomen met de politie van Spokane om zich aan te bieden, maar zou die niet hebben gereageerd.