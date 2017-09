West-Vlaamse boerderij toneel van 'Europees kampioenschap Powertoolracing'

Christophe Maertens

video In een landbouwbedrijf in Bikschote bij Langemark-Poelkapelle vindt het wat knotsgekke Europees Kampioenschap Powertoolracing plaats. "Wie het snelst 25 aflegt met een racewagen gemaakt uit handgereedschap, mag zich Europees kampioen noemen", zeggen de organisatoren met een knipoog.

Bikschote was tien jaar lang het decor van het Europees Kampioenschap Pompoenschieten. Omdat het terrein daarvoor te klein werd en de organistoren niet wilden uitwijken naar een andere gemeente, gaat sinds een tijdje het pompoenschieten niet meer door. De organiserende Landelijke Gilde vond het dit jaar tijd om een ander wat gek kampioenschap te organiseren: het EK Powertoolracing.



"In de race rijden wagens die zijn vervaardigd uit handgereedschap tegen elkaar", aldus Franklin Kinget, voorzitter van de plaatselijke Landelijke Gilde. "De wagens die aan deze race deelnemen bestaan uit elektrisch handgereedschap. We willen de link leggen met techniek en de mensen weer echte dingen laten maken, geen virtuele."



In het reglement staat te lezen dat alle racewagens gebouwd moeten zijn met behulp van elektrisch handgereedschap dat in de hand kan worden gehouden en bediend door 1 persoon. Het kan dus gaan om haakse slijpers, boormachines, cirkelzagen en kettingzagen. Gereedschap op wielen, zoals grasmachines en compressoren, zijn niet toegelaten. Ook moeten de machines door middel van een normale 230V verlengkabel met eindstekker worden gevoed.



In totaal schreven zich 19 ploegen in, waarbij enkele teams uit Nederland. De machines kunnen snelheden halen tot 200 km per uur. Althans in theorie, want ze zijn meestal zodanig licht dat ze de lucht zouden ingaan. Toch gaat het voldoende snel, want de race is in een paar seconden afgelopen. "Maar veiligheid boven alles", aldus Franklin.