Niet minder dan 967 meter: 'langste toog ter wereld' staat in Wanzele

Koen Moreau

9/09/17 - 20u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Koen Moreau.

Een pintje drinken tijdens de kermis is dit weekend in het Oost-Vlaamse Wanzele geen enkel probleem. Aan café 'Hoop In De Toekomst' werd een kermistoog opgesteld van liefst 967 meter. Meteen goed voor de titel van 'langste verplaatsbare toog ter wereld'.

"Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van ons stamcafé, deze zomer, wilden we een gooi doen naar de titel van langste toog ter wereld. Toen kregen we het niet tijdig rond, maar nu lukte dat wel", vertellen cafébaas Marnik Baeyens en organisator Renaat Delporte.



Tweeduizend lege kratten bier

Met de hulp van tientallen vrijwilligers werden de voorbije week massaal planken gezaagd en dankzij brouwer Cieters uit Oosterzele werden die op liefst tweeduizend lege kratten bier gestapeld. Om het vorige wereldrecord te breken, werd de toog een serpentine van drie rijen naast elkaar. "Een deurwaarder mat alles op en we filmden het hele gebeuren. Met een beetje geluk staan we binnenkort in het World Book of Guiness Records."



Het vorige record van 762,82 meter werd met 967 meter probleemloos gebroken. "Gelukkig moest onze toog niet gevuld zijn met volk. Het volstaat dat wie zich aanbiedt van drank voorzien wordt." De organisatoren hopen dat het nieuwe record een poosje stand houdt. "Zo niet staan we hier volgend jaar terug", lachen Marnik en Renaat.